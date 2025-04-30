Воронежец получил 3,5 года за оправдание теракта на Крымском мосту

Суд приговорил 46-летнего воронежца к 3,5 годам колонии за публичное оправдание акта терроризма — подрыва Крымского моста летом 2023 года. Также мужчина призывал к совершению насилия в отношении определенного этноса, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.