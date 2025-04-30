Воронежец получил 3,5 года за оправдание теракта на Крымском мосту

Суд приговорил 46-летнего воронежца к 3,5 годам колонии за публичное оправдание акта терроризма — подрыва Крымского моста летом 2023 года. Также мужчина призывал к совершению насилия в отношении определенного этноса, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, воронежец публиковал запрещенные материалы в интернете. Его признали виновным по статьям о публичном призыве к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также виновному четыре года запрещено администрировать сайты, форумы, группы и чаты в интернете.