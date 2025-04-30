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В Самаре затопило причалы речного вокзала

Самарцы поделились кадрами затопления речного вокзала 30 апреля.

Источник: соцсети

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами затопления причалов речного вокзала в среду, 30 апреля. Видео опубликовано в социальных сетях.

Судя по видео, вода поднялась и затопила территорию. Это может быть связано со сбросом воды на Жигулевской ГЭС. Открытие водосливной плотины стартовало 27 апреля. С 30 апреля по 4 мая запланирован максимальный объем сброса. Вероятно, уровень воды повысится в начале мая.

Напомним, ранее самарцы делились кадрами затопленной набережной. Вода затопила пляжи. В ближайшие дни возможно подтопление участков на полуострове Копылово и в Федоровке в Тольятти.