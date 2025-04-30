В Самаре затопило причалы речного вокзала

Судя по видео, вода поднялась и затопила территорию. Это может быть связано со сбросом воды на Жигулевской ГЭС. Открытие водосливной плотины стартовало 27 апреля. С 30 апреля по 4 мая запланирован максимальный объем сброса. Вероятно, уровень воды повысится в начале мая.