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В Гродненской области найдено четыре снаряда времен ВОВ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

В оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило сообщение о том, что на поле вблизи деревни Голынка во время проведения сельскохозяйственных работ обнаружены два подозрительных предмета. Саперно-пиротехническая группа определила, что данные предметы являются 23-миллиметровыми унитарными снарядами для артиллерийской системы.

При схожих обстоятельствах в Гродненском районе вблизи деревни Ликовка найден снаряд 102 мм. Еще одну опасную находку зафиксировали на поле возле агрогородка Ратичи — на этот раз это была 82 мм минометная мина. Такую же мину нашли и в городе Гродно на улице Збожовая.

Во всех случаях выбывали саперы. Снаряды были уничтожены, от опасных находок никто не пострадал.

В МВД напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Предпринимать что-либо самостоятельно не стоит. Это может привести к неблагоприятным последствиям.