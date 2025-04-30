В Гродненской области найдено четыре снаряда времен ВОВ

При схожих обстоятельствах в Гродненском районе вблизи деревни Ликовка найден снаряд 102 мм. Еще одну опасную находку зафиксировали на поле возле агрогородка Ратичи — на этот раз это была 82 мм минометная мина. Такую же мину нашли и в городе Гродно на улице Збожовая.