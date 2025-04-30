В Гродненской области найдено четыре снаряда времен ВОВ

В оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило сообщение о том, что на поле вблизи деревни Голынка во время проведения сельскохозяйственных работ обнаружены два подозрительных предмета. Саперно-пиротехническая группа определила, что данные предметы являются 23-миллиметровыми унитарными снарядами для артиллерийской системы.
При схожих обстоятельствах в Гродненском районе вблизи деревни Ликовка найден снаряд 102 мм. Еще одну опасную находку зафиксировали на поле возле агрогородка Ратичи — на этот раз это была 82 мм минометная мина. Такую же мину нашли и в городе Гродно на улице Збожовая.
Во всех случаях выбывали саперы. Снаряды были уничтожены, от опасных находок никто не пострадал.
В МВД напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Предпринимать что-либо самостоятельно не стоит. Это может привести к неблагоприятным последствиям.