Жительница Хабаровска оформила кредит на коллегу

Обвиняемая начала переводить свои накопления на счет неизвестных «финансовых экспертов», обещавших высокий доход. Чтобы создать иллюзию надёжности, ей периодически возвращали небольшие суммы. Позже брокеры потребовали внести более миллиона рублей. Денег у женщины не было, кредит из-за плохой истории она взять не могла.