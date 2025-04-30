Жительница Хабаровска оформила кредит на коллегу

Суд в Хабаровске вынес приговор 44-летней жительнице села Матвеевка, которая оказалась в центре уголовного дела о мошенничестве с банковским кредитом, — сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».
Следствие установило: женщина втянулась в схему «инвестиций», поверив рекламе в интернете, и втянула в неё свою коллегу.
Обвиняемая начала переводить свои накопления на счет неизвестных «финансовых экспертов», обещавших высокий доход. Чтобы создать иллюзию надёжности, ей периодически возвращали небольшие суммы. Позже брокеры потребовали внести более миллиона рублей. Денег у женщины не было, кредит из-за плохой истории она взять не могла.
Чтобы продолжить «вложение», она уговорила коллегу по работе предоставить ей доступ к мобильному банку. Взамен пообещала 50 тысяч рублей. Получив смартфон с паролями, подсудимая оформила кредит на имя коллеги и отправила средства мошенникам.
Когда потерпевшая поняла, что произошло, она обратилась в полицию. Против обвиняемой возбудили уголовное дело. Суд признал женщину виновной, приговор не связан с реальным лишением свободы, но ущерб она обязана возместить.
Эта история — пример того, как доверие к интернет-рекламе и финансовой неграмотности приводит к уголовной ответственности и разрушенным отношениям с окружающими.