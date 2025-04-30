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Калининградка похитила 29 ягнят для перепродажи

Кража в Озерском районе Калининградской области была зафиксирована после обращения 32-летнего жителя поселка Зеленцово в местную полицию: мужчина сообщил о пропаже 29 ягнят из ангара, расположенного вблизи поселка Крушинино.

Источник: Янтарный край

Материальный ущерб от кражи составил 72500 рублей.

Оперативное расследование привело к задержанию 47-летней местной жительницы. По предварительным данным, женщина похитила ягнят с целью их выращивания для последующей продажи.

Правовой статус дела определен как покушение на кражу, сопряженную со значительным ущербом. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Мера пресечения в отношении задержанной избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период проведения следственных действий. Расследование продолжается.

Данный инцидент демонстрирует, что даже попытки хищения с целью последующей перепродажи находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов и влекут за собой уголовную ответственность.