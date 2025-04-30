В метро Петербурга прокомментировали неадекватное поведение прыгающих подростков

В Петербурге появился новый опасный тренд: массовые прыжки через турникеты в метро, сопровождающиеся видеосъемкой. Короткими музыкальными кадрами с хулиганством питерской молодежи опубликовала глава Лиги безопасного интернете Екатерина Мизулина. В петербургском метрополитене отреагировали на сообщение директора лиги безопасного интернета.