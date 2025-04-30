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В метро Петербурга прокомментировали неадекватное поведение прыгающих подростков

В Петербурге появился новый опасный тренд: массовые прыжки через турникеты в метро, сопровождающиеся видеосъемкой. Короткими музыкальными кадрами с хулиганством питерской молодежи опубликовала глава Лиги безопасного интернете Екатерина Мизулина. В петербургском метрополитене отреагировали на сообщение директора лиги безопасного интернета.

Источник: РИА "Новости"

В одной из официальных соцсетей Петербургского метро объявили, что зафиксировали случаи неадекватного поведения подростков на нескольких станциях подземки. По словам сотрудников, подобные поступки молодых людей противоречат установленным правилам пользования метро города.

По сообщениям петербургского метро, все инциденты были задокументированы камерами видеонаблюдения, материалы переданы сотрудникам транспортной полиции для привлечения нарушителей к административной ответственности.

«Для предотвращения повторных нарушений усилены меры по контролю за соблюдением Правил пользования Петербургским метрополитеном», — отмечается в сообщении.

Тем временем, обращений от пассажиров относительно произошедших случаев либо повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.