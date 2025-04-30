17-летняя девушка попала под колеса «Гранты» в Ленинском районе Самары 29 апреля

Пешехода сбили во вторник утром недалеко от ТЦ «Айсберг». Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
В региональном главке сообщили: 33-летняя женщина на «Гранте» следовала по улице Дачной с Коммунистической в сторону Чернореченской. Вблизи кирпичной 16-этажки № 15 под ее колеса попала 17-летняя девушка.
Проезжую часть пересекала в неположенном месте. После происшествия назначили амбулаторное лечение. В тот же день водитель Volkswagen Polo врезалась в 20-летнего парня на мопеде «Альфа».
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