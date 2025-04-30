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17-летняя девушка попала под колеса «Гранты» в Ленинском районе Самары 29 апреля

Пешехода сбили во вторник утром недалеко от ТЦ «Айсберг». Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Пешехода сбили во вторник утром недалеко от ТЦ «Айсберг». Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В региональном главке сообщили: 33-летняя женщина на «Гранте» следовала по улице Дачной с Коммунистической в сторону Чернореченской. Вблизи кирпичной 16-этажки № 15 под ее колеса попала 17-летняя девушка.

Проезжую часть пересекала в неположенном месте. После происшествия назначили амбулаторное лечение. В тот же день водитель Volkswagen Polo врезалась в 20-летнего парня на мопеде «Альфа».

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