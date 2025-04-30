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Спасатели предотвратили взрыв в жилом секторе Тараза

Огнеборцы эвакуировали три газовых баллона и не допустили трагедии.

Источник: МЧС РК

В Таразе сотрудники МЧС предотвратили возможный взрыв при пожаре во дворе частного дома, сообщает ИА El.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Возгорание произошло на улице Н. Пирогова. Огонь охватил крышу гаража и летней кухни, расположенных на территории частного домовладения. На место оперативно прибыли пожарные расчёты департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ходе тушения специалисты МЧС эвакуировали три газовых баллона, находившихся в зоне высокой температуры, и тем самым предотвратили возможный взрыв.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба.