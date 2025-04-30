Экс-глава отдела продаж банка в Уфе воспользовалась личными данными клиента, оформила на него кредит и забрала деньги себе

Как установило следствие, в марте 2023 года обвиняемая, воспользовавшись служебным доступом к банковской программе, подменила контактные данные клиента на свои собственные. Это позволило ей оформить кредит на сумму более 300 тысяч рублей и выпустить дебетовую карту на имя пострадавшего, которой затем пользовалась лично.