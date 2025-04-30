Экс-глава отдела продаж банка в Уфе воспользовалась личными данными клиента, оформила на него кредит и забрала деньги себе

В Уфе перед судом предстанет бывшая руководительница отдела продаж банка. Женщину, как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняют в хищении денежных средств с использованием персональных данных клиента.
Как установило следствие, в марте 2023 года обвиняемая, воспользовавшись служебным доступом к банковской программе, подменила контактные данные клиента на свои собственные. Это позволило ей оформить кредит на сумму более 300 тысяч рублей и выпустить дебетовую карту на имя пострадавшего, которой затем пользовалась лично.
На женщину завели уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с банковского счета».
Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила ущерб на сумму более чем 290 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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