Мужчина на УАЗе влетел в «Калину» и перевернулся в Самарской области 29 апреля

Авария произошла в Кинель-Черкасском районе губернии. Пострадал владелец отечественной легковушки, рассказали в региональном главке.
29-летний мужчина на УАЗе ехал по 80-му километру дороги «Самара — Бугуруслан» с областного центра в сторону Отрадного. По пути выбрался на «встречку» и столкнулся с «Калиной». За ее рулем была 45-летняя женщина.
После этого машины вылетели за пределы проезжей части. Медпомощь потребовалась водителю второго авто. Ее отвезли в больницу. Также 29 апреля в Ленинском районе Самары «Гранта» сбила 17-летнюю девушку.
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