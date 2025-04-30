Бывший глава «Банка Астаны» осужден заочно к 10 годам

Он также рассказал, что с 2022 года по настоящее время антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1 трлн 130 млрд тенге. Немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила более 670 млн долларов США. Это порядка 300 млрд тенге. В том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции.