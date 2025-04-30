В Самаре затопило причалы речного вокзала 30 апреля

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором видно, что некоторые причалы речного вокзала погрузились под воду.
На кадрах можно заметить как вода поднялась выше привычного уровня и затопила причалы. Возможно, это произошло из-за сбросов воды на Жигулевской гидроэлектростанции.
Сбросы идут в плановом порядке. Специалисты станции спускают воду в несколько этапов. Ближайшие — с 30 апреля по 4 мая.
Пока неизвестно, повлияет ли затопление на курсирование по Волге судов МПКС и «Валдай».
Ранее мы писали о затопленной из-за сбросов воды набережной реки Волга.
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