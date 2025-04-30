Пенсионерка погибла на пожаре в доме на Анкудиновском шоссе

84-летняя женщина погибла на пожаре в Нижнем Новгороде, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Поздно ночью подразделения МЧС ликвидировали возгорание в двухквартирном жилом доме на Анкудиновском шоссе. Огнем уничтожена кровля и пристрой на общей площади 160 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело погибшей пенсионерки.
Предварительной причиной произошедшего является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В тушении принимали участие девять единиц техники и тридцать специалистов.