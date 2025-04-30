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Пенсионерка погибла на пожаре в доме на Анкудиновском шоссе

Огнем уничтожена кровля и пристрой на площади 160 кв. м.

Источник: МЧС РФ

84-летняя женщина погибла на пожаре в Нижнем Новгороде, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Поздно ночью подразделения МЧС ликвидировали возгорание в двухквартирном жилом доме на Анкудиновском шоссе. Огнем уничтожена кровля и пристрой на общей площади 160 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело погибшей пенсионерки.

Предварительной причиной произошедшего является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тушении принимали участие девять единиц техники и тридцать специалистов.