Пенсионерка погибла на пожаре в доме на Анкудиновском шоссе

Поздно ночью подразделения МЧС ликвидировали возгорание в двухквартирном жилом доме на Анкудиновском шоссе. Огнем уничтожена кровля и пристрой на общей площади 160 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело погибшей пенсионерки.