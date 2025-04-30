В Новосибирске осудят 63-летнего водителя за смерть ребёнка в ДТП

По данным следствия, в ноябре 2024 года, управляя автомобилем Subaru Forester, обвиняемый, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил беременную женщину с ребенком. В результате ДТП ребенок скончался от полученных травм.