В Новосибирске осудят 63-летнего водителя за смерть ребёнка в ДТП

В Новосибирске перед судом предстанет 63-летний местный житель, обвиняемый в гибели малолетнего ребенка в результате ДТП. Водителю предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в ноябре 2024 года, управляя автомобилем Subaru Forester, обвиняемый, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил беременную женщину с ребенком. В результате ДТП ребенок скончался от полученных травм.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.