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Школу в Уфе облюбовали змеи

Школу в Уфе облюбовали змеи. Родители школьников пожаловались на то, что нашествие ужей случается в школьных кабинетах каждую весну.

Как сообщили родители учащихся центра образования № 53 по ул. Чехова администрация не может решить проблему уже несколько лет. Причина — недостаток финансирования.

«Мы очень много собирали деньги в фонд школы, сколько грантов ей выделяли, а по факту ничего не делают! У нас ужи, а они переносчики мышиной лихорадки. Все дело во влажности. С ней никто не борется», — рассказала одна из родительниц корреспонденту телеканала UTV.

Руководство учебного заведения ситуацию телеканалу комментировать отказались. В администрации Калининского района Уфы заявили, что ответят позже.