Школу в Уфе облюбовали змеи

Как сообщили родители учащихся центра образования № 53 по ул. Чехова администрация не может решить проблему уже несколько лет. Причина — недостаток финансирования.
«Мы очень много собирали деньги в фонд школы, сколько грантов ей выделяли, а по факту ничего не делают! У нас ужи, а они переносчики мышиной лихорадки. Все дело во влажности. С ней никто не борется», — рассказала одна из родительниц корреспонденту телеканала UTV.
Руководство учебного заведения ситуацию телеканалу комментировать отказались. В администрации Калининского района Уфы заявили, что ответят позже.