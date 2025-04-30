Школу в Уфе облюбовали змеи

«Мы очень много собирали деньги в фонд школы, сколько грантов ей выделяли, а по факту ничего не делают! У нас ужи, а они переносчики мышиной лихорадки. Все дело во влажности. С ней никто не борется», — рассказала одна из родительниц корреспонденту телеканала UTV.