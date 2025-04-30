Пермяка осудили за избиение пьяного мужчины, забравшегося в его автомобиль

Житель Перми был осуждён за избиение пьяного мужчины, который разбил стекло и забрался в его автомобиль, сообщает краевое ГУ МВД.
Конфликт между двумя пермяками произошёл в Свердловском районе города. В дежурную часть полиции поступил звонок с улицы Народовольческой, где возмущённый местный житель заметил, что неизвестный мужчина разбил стекло и пытался залезть в его авто. 36-летний пермяк вызвал полицейских и решил разобраться с обидчиком самостоятельно.
Возмущённый мужчина несколько раз ударил пьяного хулигана по голове и рёбрам. Несмотря на просьбы пострадавшего, владелец автомобиля не останавливался и бил его дальше. Правоохранители задержали нападавшего и доставили в отделение полиции. Избитый пермяк был госпитализирован — у него зафиксировали переломы рёбер и разрыв левого лёгкого. Хозяин испорченного автомобиля пояснил полицейским, что напал из-за противозаконных действий пострадавшего и признал свою вину. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал пермяка виновным.
«Суд признал жителя Перми виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», — заключили в ГУ МВД по Пермскому краю.
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