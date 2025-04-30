Пермяка осудили за избиение пьяного мужчины, забравшегося в его автомобиль

Возмущённый мужчина несколько раз ударил пьяного хулигана по голове и рёбрам. Несмотря на просьбы пострадавшего, владелец автомобиля не останавливался и бил его дальше. Правоохранители задержали нападавшего и доставили в отделение полиции. Избитый пермяк был госпитализирован — у него зафиксировали переломы рёбер и разрыв левого лёгкого. Хозяин испорченного автомобиля пояснил полицейским, что напал из-за противозаконных действий пострадавшего и признал свою вину. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал пермяка виновным.