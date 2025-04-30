Ножевое нападение в центре Калининграда: задержан подозреваемый

Пострадавший, 26-летний мужчина, был доставлен в отделение торакальной хирургии с серьезными травмами. Сотрудники полиции установили, что инцидент произошел в одном из местных баров, где молодой человек отдыхал с другом.
Конфликт начался со словесной перепалки между двумя компаниями. После того как спор продолжился на улице, ситуация переросла в драку. 38-летний участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся с места происшествия. Помощь пострадавшему оказали прохожие, вызвавшие скорую помощь.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Задержанный заключен под стражу, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.