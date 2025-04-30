Ножевое нападение в центре Калининграда: задержан подозреваемый

Конфликт начался со словесной перепалки между двумя компаниями. После того как спор продолжился на улице, ситуация переросла в драку. 38-летний участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся с места происшествия. Помощь пострадавшему оказали прохожие, вызвавшие скорую помощь.