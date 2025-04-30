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Жестокое убийство сотрудницы NCOC в Атырау прокомментировал глава Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года прокомментировал убийство в Атырау сотрудницы нефтегазовой компании NCOC Бибигуль Шпановой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что узнал об этом из Telegram-канала.

«Как министр хочу выразить глубокие соболезнования семье и близким погибшей. Лично я ее не знал», — добавил он.

По его словам, на сегодня проводятся следственные действия.

«Я уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. Комментировать больше не могу — это прерогатива следствия. Было ли это связано с ее профессиональной деятельностью или, возможно, стало следствием бытового насилия — я не могу сказать. Надеюсь, следствие даст четкий ответ», — резюмировал глава Минэнерго.

29 апреля сообщалось, что в Атырау в жилом комплексе «Французский квартал» найдено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. По информации источников, женщину зарезали, после чего из ее квартиры были украдены ценности. Позже стало известно, что по горячим следам задержан 37-летний мужчина.