Жестокое убийство сотрудницы NCOC в Атырау прокомментировал глава Минэнерго

«Я уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. Комментировать больше не могу — это прерогатива следствия. Было ли это связано с ее профессиональной деятельностью или, возможно, стало следствием бытового насилия — я не могу сказать. Надеюсь, следствие даст четкий ответ», — резюмировал глава Минэнерго.