Жену экс-главы Сочи оставили под арестом

По версии следствия, в ноябре прошлого года Янина Копайгородская, действуя как посредник, передала взятку от предпринимателя своему супругу Алексею Копайгородскому, на тот момент занимавшему пост мэра Сочи. Предметом взятки, по данным Следственного комитета, стали услуги имущественного характера стоимостью свыше 43 млн руб., сопряженные с вымогательством. За эту сумму чиновник, как утверждается, должен был обеспечить бизнесмену административную поддержку и покровительство. Осенью 2024 года оба фигуранта были задержаны, после чего правоохранительными органами проведено более 50 обысков в помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Были изъяты денежные средства, ювелирные изделия, документы и иные материалы, имеющие, по мнению следствия, доказательственное значение.