В Анапе на пляже села Витязево меняют сети для защиты от мазута

На пляже в анапском селе Витязево сотрудники МЧС России и «Кубань-СПАС» проводят регулярную замену защитных сетей, установленных для предотвращения распространения нефтепродуктов. Сети меняются каждые несколько дней по мере их загрязнения, рассказали в оперштабе Кубани.
Полипропиленовая сеть, скрученная в жгут и уложенная у самой воды, служит первым барьером для мазута, который выносит небольшой волной на берег. Такая форма сети эффективно впитывает мелкие выбросы нефтепродуктов, не позволяя им распространяться дальше.
Замена сетей также проводится на специально оборудованном защитном валу, который предназначен для защиты основной территории пляжа во время шторма.
Отработанные сети собираются в мешки и отправляются на утилизацию.