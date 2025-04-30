В Анапе на пляже села Витязево меняют сети для защиты от мазута

Полипропиленовая сеть, скрученная в жгут и уложенная у самой воды, служит первым барьером для мазута, который выносит небольшой волной на берег. Такая форма сети эффективно впитывает мелкие выбросы нефтепродуктов, не позволяя им распространяться дальше.