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Иностранец искал работу, но наткнулся на мошенников

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранец искал работу за границей, но наткнулся на мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД обратился 37-летний иностранец, которого обманули при поиске работы. В интернете потерпевший нашел организацию, помогающую с трудоустройством за границей, и оплатил их услуги. Далее с ним связался «юрист компании» и попросил о помощи: принять на свою личную карту несколько платежей от других желающих также трудоустроиться, а затем перечислить деньги на счет фирмы.

В течение двух месяцев мужчина помог «нанимателям» перевести около Br20 тыс., но вскоре его карта была заблокирована из-за подозрительных операций. После этого «наниматели» порекомендовали иностранцу покинуть страну и перестали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.