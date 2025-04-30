Иностранец искал работу, но наткнулся на мошенников

Во Фрунзенское РУВД обратился 37-летний иностранец, которого обманули при поиске работы. В интернете потерпевший нашел организацию, помогающую с трудоустройством за границей, и оплатил их услуги. Далее с ним связался «юрист компании» и попросил о помощи: принять на свою личную карту несколько платежей от других желающих также трудоустроиться, а затем перечислить деньги на счет фирмы.