Задержание Айбола Кулбаева спустя месяц подтвердили в Антикоре

«Антикором по Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления заключен под стражу бывший руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области. Он, будучи директором республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок на услуги по поставке продуктов питания. 24 апреля текущего года с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается», — рассказал Данияр Бигайдаров.