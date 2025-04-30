Воронежцев предупредили о мошенниках, обманывающих ветеранов перед 9 Мая

С приближением Дня Победы участились случаи мошенничества, в основном направленные на ветеранов и их родных. Об этом воронежцев информировал телеграм-канал «Война с фейками» 29 апреля.
Злоумышленники звонят под предлогом, что они сотрудники Соцфонда, Министерства труда РФ или других государственных учреждений. Они вводят пожилых людей в заблуждение, сообщая, что те могут получить выплаты, медали или подарки. Для чего им нужно перейти по ссылке из СМС-сообщения и предоставить код или реквизиты банковской карты.
Например, доверчивых граждан просят перейти по фишинговым ссылкам, которые ведут на сайты, собирающие личные данные.
— Мошенники не беспокоятся о моральной стороне и рассылают эти ссылки от имени групп, занимающихся поиском останков героев Великой Отечественной войны, — отмечается в сообщении канала.
Другим способом обмана является просьба оплатить доставку подарочного набора. Пожилым людям предлагают перевести деньги на «счет Соцфонда» или другой организации, утверждая, что это необходимо для получения подарка.
Воронежцам напомнили, что государственные органы не занимаются подобной рассылкой. Не поддавайтесь на уловки и не сообщайте свои данные, а также предупредите пожилых родственников, которые могут стать жертвой таких обманов.