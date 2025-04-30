Воронежцев предупредили о мошенниках, обманывающих ветеранов перед 9 Мая

Злоумышленники звонят под предлогом, что они сотрудники Соцфонда, Министерства труда РФ или других государственных учреждений. Они вводят пожилых людей в заблуждение, сообщая, что те могут получить выплаты, медали или подарки. Для чего им нужно перейти по ссылке из СМС-сообщения и предоставить код или реквизиты банковской карты.