В Минске иностранец пошел в милицию после поиска работы в интернете. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Иностранец хотел поработать в Канаде, но столкнулся с мошенниками», — отметили в ведомстве.
В сообщении говорится, что во Фрунзенское РУВД обратился 37-летний иностранный гражданин, которого обманули при поиске работы. Отмечается, что потерпевший нашел в интернете организацию, которая помогает с трудоустройством за границей. Он оплатил их услуги.
После этого с иностранцем связался юрист компании, попросив о помощи. Она заключалась в том, чтобы 37-летний мужчина принял на свою личную карту несколько платежей от других желающих трудоустроиться и затем перевести деньги на счет фирмы.
«В течение двух месяцев мужчина помог “нанимателям” перевести около 20 тысяч рублей, но вскоре его карта была заблокирована из-за подозрительных операций», — отметили в милиции.
В ГУВД добавили, что «наниматели» посоветовали иностранцу покинуть страну и перестали выходить на связь. По указанному факту проводится проверка.
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