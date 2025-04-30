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О новом деле против Гульмиры Сатыбалды рассказали в Антикоре

На брифинге в Антикоре сообщили некоторые подробности нового уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: khabar.kz

«Мы подтверждаем, Агентством РК по противодействию коррупции действительно расследуется уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту неправомерных действий при строительстве многофункционального жилого комплекса “Восточка”, — сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что иная информация по делу пока не подлежит разглашению. Добавим, информация об еще одном деле в отношении Гульмиры Сатыбалды в Антикоре подтвердили в апреле текущего года, но подробностей также не сообщали.