Алчность или забота? Дочь убитого экс-мэра Самары хочет воспитывать внука

«Катя вычеркнута уже из родных? Конечно, можно понять, что мать может быть зла на дочь, особенно если вспоминать, что в начале следствия всплыли свидетельства, что Екатерина угрожала родным, что с ее ребенком может что-то произойти. Но удивляет другое. Людмила также вычеркивает из жизни биологического отца внука. При том, что сама она находится в заключении, а мать — под следствием, это ставит малыша в ещё более уязвимое положение. В формулировке “нас осталось двое” нет места даже для упоминания отца».