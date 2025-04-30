Алчность или забота? Дочь убитого экс-мэра Самары хочет воспитывать внука

В деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова появился неожиданный поворот. На федеральном телеканале в эфире программы «Малахов» было озвучено письмо от Людмилы Тарховой — дочери убитого и матери обвиняемой в двойном убийстве — Екатерины Тарховой. Женщина, которая отбывает наказание в местах лишения свободы, впервые за долгое время нарушила молчание. В эфире прозвучали выдержки из её трёхстраничного рукописного письма.
«Как я себя чувствую? Жива. Благодаря помощи и поддержке», — пишет Людмила. В письме она называет убийство родителей трагедией и подчеркивает, что это было совершено «с особой жестокостью». Также, она выражает беспокойство за своего внука. «Молюсь, скучаю, стремлюсь и душой и сердцем быть как можно скорее вместе с ним», — говорится в письме.
Людмила называет внука «любимым» и заявляет, что намерена заботиться о нём. При этом ни слова не говорит о своей дочери Екатерине, находящейся под следствием. Лишь вскользь замечает: «Что и как будет с его матерью дальше, не знаю. Подождем окончания расследования. Факты — вещь упрямая». При этом женщина подчёркивает, что настроена защищать внука от информационной травли, возникшей после огласки дела на всю страну.
Отдельное внимание вызвала часть письма, в которой Людмила приоткрывает завесу тайны над отцовством Екатерины: «Экс-муж Логинов С. А. не является биологическим отцом моей дочери. Мы развелись 29 лет назад, не общались и не виделись. Он был лишён родительских прав в 1998—1999 годах».
Психолог Анетта Орлова обратила внимание на то, что в тех отрывках письма, что были озвучены в эфире, имя Екатерины даже не упоминается.
«Катя вычеркнута уже из родных? Конечно, можно понять, что мать может быть зла на дочь, особенно если вспоминать, что в начале следствия всплыли свидетельства, что Екатерина угрожала родным, что с ее ребенком может что-то произойти. Но удивляет другое. Людмила также вычеркивает из жизни биологического отца внука. При том, что сама она находится в заключении, а мать — под следствием, это ставит малыша в ещё более уязвимое положение. В формулировке “нас осталось двое” нет места даже для упоминания отца».
«Внук нужен ей для манипуляций?».
В студии программы появилась бывшая свекровь Екатерины Тарховой. Она приехала на передачу из Израиля, где на момент беременности и родов жила Екатерина со своим бывшим мужем. Женщина заявила, что не верит в искренность заботы Людмилы о внуке.
«В жизни она ни за кого не переживала, тем более за внука. Она не приехала к дочери даже во время беременности. Всё, что она делала, — только нервы трепала. Мы с отцом мальчика собирались к адвокату, чтобы разобраться с ситуацией, и вдруг получаем фото: Катерина с сыном уже в Самаре. Это был удар».
По словам Ларисы, конфликты между Екатериной и её матерью были постоянными.
«Мама ей говорила сделать так, мама говорила сделать это. Она плакала, но делала. Я тогда обратилась к Виктору Тархову с просьбой: повлияйте на своих женщин, они её просто доводят».
Женщина высказала уверенность, что именно Людмила разрушила семью Екатерины и хочет использовать своего внука для дальнейших манипуляций его состоятельным отцом, который сейчас находится в Израиле.
«Людмила разрушила Екатерине жизнь».
В эфире также показали фрагмент интервью бывшего мужа Екатерины. Он не сомневается, что именно влияние Людмилы привело к трагическим последствиям.
«Всё у нас было хорошо. И семья, и ребёнок, и понимание. Пока не началось: мама говорила Кате шептать мне на ухо перед сном, чтобы я давал деньги. Я любил Екатерину, но чувствовал, что ею манипулируют».
По словам Влада, в какой-то момент он перестал приезжать в Самару, опасаясь угроз.
«Мне бы было небезопасно приближаться к ребёнку. Я знал, что от её мамы могут поступить угрозы — и они поступали».
«Человек продуманный и алчный».
Почерк Людмилы Тарховой изучила графолог Татьяна Гуделова. Её вывод — письмо написано хладнокровно и стратегически продумано.
«Это продуманное послание. В нём нет настоящих эмоций. Всё выстроено так, чтобы зацепить именно эмоционально, а не логически. Даже самые сильные слова подчёркнуты ровно, с украшениями — это почерк человека, которому важен имидж и комфорт».
Эксперт считает, что в письме прослеживается стремление к контролю.
«Человек алчный. Самое главное для него — это деньги и материальные блага. Здесь нет искренней боли — есть попытка управлять мнением и ситуацией».
Расследование резонансного дела продолжается, а судьба маленького ребенка обвиняемой Екатерины Тарховой остаётся неясной. Мальчик находится под присмотром крёстной, а его ближайшие родственники — мать и бабушка — лишены возможности заботиться о нём лично. История семьи Тарховых остаётся в центре внимания общественности и СМИ, а её дальнейшее развитие обещает новые неожиданные повороты.