В Омске за гаражами нашли тело 20-летней девушки

Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 20-летней девушки, чье тело было обнаружено 14 апреля за гаражами в Центральном округе.
В ходе совместной работы следователей и криминалистов СУ СК России по Омской области с сотрудниками уголовного розыска УМВД удалось установить личность погибшей, а также задержать подозреваемого. Им оказался 52-летний водитель, ранее судимый за развратные действия.
По версии следствия, между мужчиной и девушкой произошёл конфликт, в ходе которого он задушил её. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в безлюдное место на автомобиле.
Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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