Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за гаражами нашли тело 20-летней девушки

Подозреваемого в убийстве задержали.
Источник: Om1 Омск

Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 20-летней девушки, чье тело было обнаружено 14 апреля за гаражами в Центральном округе.

В ходе совместной работы следователей и криминалистов СУ СК России по Омской области с сотрудниками уголовного розыска УМВД удалось установить личность погибшей, а также задержать подозреваемого. Им оказался 52-летний водитель, ранее судимый за развратные действия.

По версии следствия, между мужчиной и девушкой произошёл конфликт, в ходе которого он задушил её. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в безлюдное место на автомобиле.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также на портале Om1.ru.

Из-за ливня в омском селе оказались затопленными 10 домов.