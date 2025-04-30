Экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС осудили на 15 лет

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу. Суд признал его виновным в получении взятки, сообщили ТАСС в суде.
«Суд постановил признать Даудашвили виновным и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 63 млн рублей», — сообщили в суде. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на государственной службе в течение 10 лет и лишил специального звания полковника внутренней службы.
Защита экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны (УСПО) МЧС РФ обжалует приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.
«Мы будем обжаловать приговор, наказание, назначенное моему подзащитному, считаем чрезмерно суровым», — отметил адвокат.
Даудашвили признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В ходе прений сторон гособвинение просило назначить ему 15 лет по совокупности приговоров, запретить заниматься определенной деятельностью на 10 лет, со штрафом в размере 63 млн рублей, и лишить специального звания.
По версии следствия, Даудашвили, будучи заместителем начальника УСПО МЧС России, получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае Великодного В. П., который затем привлекался к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Сам Даудашвили вину по второму уголовному делу не признает. По словам стороны защиты, все обвинение строится лишь на показаниях самого Великодного и еще нескольких заинтересованных лиц.
12 декабря 2024 года Хорошевский районный суд Москвы приговорил Даудашвили по делу о мошенничестве при получении выплат к 8 годам колонии. Также по делу признаны виновными Константин Маслак, Наталья Матвеева, Денис Беломытцев и Александр Стулов. Им назначены различные сроки наказания. Сообщалось, что ущерб по делу составляет 40 млн рублей.
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено 13 мая 2020 года в отношении неустановленных лиц, с этим делом в одно производство соединены другие уголовные дела, в том числе и в отношении Даудашвили — по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Оно находилось в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному округу СК РФ по Москве. Даудашвили был задержан спустя год — 3 июня 2021 года — и отправлен под домашний арест, однако в мае этого года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
В новость были внесены изменения (14:15 мск) — добавлена информация о защите подсудимого.