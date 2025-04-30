Экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС осудили на 15 лет

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено 13 мая 2020 года в отношении неустановленных лиц, с этим делом в одно производство соединены другие уголовные дела, в том числе и в отношении Даудашвили — по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Оно находилось в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному округу СК РФ по Москве. Даудашвили был задержан спустя год — 3 июня 2021 года — и отправлен под домашний арест, однако в мае этого года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.