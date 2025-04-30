В районе Башкирии произошло возгорание сухой растительности

За сутки зарегистрирован один случай возгорания сухой растительности (0,02 га) в Альшеевском районе. С начала года произошло 230 подобных инцидентов на площади 1207 га. Лесных пожаров за последние сутки не зафиксировано, с начала года — пять случаев на 21 га.