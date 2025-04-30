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В районе Башкирии произошло возгорание сухой растительности

В Башкирии за сутки случилось одно возгорание сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что за последние сутки не было зафиксировано сообщений о подтоплениях. На контроле остается одна ситуация в Уфе.

Наибольший подъем уровня воды отмечен:

— на реке Уфе у села Верхний Суян (+17 см, текущий уровень 500 см);

— на реке Ай у села Метели (+16 см, текущий уровень 300 см).

Снижение уровня зафиксировано:

— на реке Уфе в микрорайоне Шакша (-45 см);

— на реке Уфе у села Красная Горка (-33 см).

Все крупные водохранилища региона функционируют в штатном режиме.

За сутки зарегистрирован один случай возгорания сухой растительности (0,02 га) в Альшеевском районе. С начала года произошло 230 подобных инцидентов на площади 1207 га. Лесных пожаров за последние сутки не зафиксировано, с начала года — пять случаев на 21 га.

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