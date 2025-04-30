В Новосибирске начался суд по делу о мошенничестве в футбольном клубе

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным следствия, с мая 2020 года по август 2022 года экс-руководитель клуба заключал договоры аренды спортивных объектов, используя служебное положение. Таким образом, он похитил 21 миллион рублей, выделенных Министерством физической культуры и спорта региона.
Также, как считают следователи, все трое обвиняемых действовали по предварительному сговору. Им удалось незаконно получить 3,2 миллиона рублей за обслуживание футбольного поля «Динамо». Эти средства также выделялись министерством.
Все обвиняемые вину не признали.