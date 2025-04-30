Иноагента из Башкирии объявили в межгосударственный розыск за фейки об СВО.

Правоохранители объявили в федеральный и межгосударственный розыск уроженца Башкирии за распространение заведомо ложной информации об участии Вооруженных сил России в спецоперации, а также неисполнение обязанностей иноагента. Следственный комитет уже завершил расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.
В марте 2024 года фигурант, находясь за пределами страны, разместил на администрируемом им канале популярного видеохостинга видео, содержащее заведомо ложную информацию о ВС России. Также, будучи признанным иностранным агентом, неоднократно размещал на том же видеохостинге и у себя в социальных сетях публикации без указания своего статуса. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
«Уголовное дело расследовалось следственным органом в отсутствие обвиняемого, находящегося в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК Башкирии.
Ранее Госдума приняла новые законы по контролю за иноагентами.