Иноагента из Башкирии объявили в межгосударственный розыск за фейки об СВО.

В марте 2024 года фигурант, находясь за пределами страны, разместил на администрируемом им канале популярного видеохостинга видео, содержащее заведомо ложную информацию о ВС России. Также, будучи признанным иностранным агентом, неоднократно размещал на том же видеохостинге и у себя в социальных сетях публикации без указания своего статуса. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.