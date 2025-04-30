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В Челябинске за присвоение свыше 2 млн осудят экс-директора спортшколы

В Челябинске за присвоение и растрату бюджетных средств осудят бывшего директора спортшколы «Факел», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, с августа 2020 года по сентябрь 2021-го обвиняемый, «имея в силу занимаемой должности право от имени муниципального учреждения действовать без доверенности, используя свое должностное положение, предоставлял различным получателям услуг без заключения договора футбольные поля, находящееся в оперативном управлении школы, для осуществления активного отдыха, в том числе игры в футбол».

Уточняется, что происходило это на возмездной основе — «фигурант на систематической основе получал оплату за предоставленные услуги на личные расчетные счета».

«Таким образом, своими умышленными преступными действиями он похитил вверенное ему имущество на общую сумму более 2 млн рублей», — отмечается в комментарии.

В общей сложности в деле 24 эпизода по части 3 статьи 160 УК РФ и один — части 4 той же статьи.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — говорят в региональном СУ.