В Омске возбуждено дело после гибели предпринимателя

Как сообщает следственное управление СК России по Омской области, мужчина упал с крыши своего магазина на улице Заозёрной. Данный случай зарегистрирован как причинение смерти по неосторожности, согласно части 1 статьи 109 УК РФ.
По предварительным данным, предприниматель проверял повреждение кровли своего павильона. В момент, когда он находился на крыше, сильный порыв ветра сорвал один из листов профнастила, и вместе с ним мужчина рухнул вниз. Упав на землю, он получил серьёзную черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.
На данный момент следователь уже осмотрел место трагедии. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.