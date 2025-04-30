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В Омске возбуждено дело после гибели предпринимателя

Возбуждено уголовное дело по поводу трагической смерти 55-летнего предпринимателя в Омске.

Как сообщает следственное управление СК России по Омской области, мужчина упал с крыши своего магазина на улице Заозёрной. Данный случай зарегистрирован как причинение смерти по неосторожности, согласно части 1 статьи 109 УК РФ.

По предварительным данным, предприниматель проверял повреждение кровли своего павильона. В момент, когда он находился на крыше, сильный порыв ветра сорвал один из листов профнастила, и вместе с ним мужчина рухнул вниз. Упав на землю, он получил серьёзную черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

На данный момент следователь уже осмотрел место трагедии. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.