В Омске возбуждено дело после гибели предпринимателя

По предварительным данным, предприниматель проверял повреждение кровли своего павильона. В момент, когда он находился на крыше, сильный порыв ветра сорвал один из листов профнастила, и вместе с ним мужчина рухнул вниз. Упав на землю, он получил серьёзную черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.