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В Братске бывший владелец кафе шаурмы осужден за массовое отравление людей

80 человек, включая 21 ребенка, обратились за медпомощью с симптомами острого отравления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске завершилось громкое уголовное дело о массовом отравлении посетителей кафе быстрого питания. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и Следком, 35-летний предприниматель признан виновным в нарушении санитарных норм и использовании поддельных документов, что привело к тяжелым последствиям — 80 человек, включая 21 ребенка, обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления.

— Как установил суд, с января по июнь 2023 года бизнесмен организовал продажу шаурмы в павильоне на улице Кирова, грубо нарушая все возможные нормы. Вместо обеспечения безопасности продуктов он использовал поддельные санитарные книжки для себя и сотрудников, полностью игнорируя требования к хранению ингредиентов и приготовлению блюд, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Результатом такой халатности стало заражение продуктов бактериями сальмонеллы. В июне 2023 года десятки сибиряков, попробовавших опасную шаурму, оказались в больницах с острыми симптомами пищевого отравления. Проверка Роспотребнадзора выявила целый комплекс нарушений: от антисанитарии на кухне до отсутствия элементарных правил гигиены у персонала.

Суд учел все обстоятельства дела и вынес приговор: восемь месяцев ограничения свободы и штраф в 550 тысяч рублей. Кроме того, предприниматель должен выплатить компенсации на сумму 295 тысяч рублей восьми пострадавшим детям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов на «зебре» в Иркутске.