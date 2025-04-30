В Братске бывший владелец кафе шаурмы осужден за массовое отравление людей

В Братске завершилось громкое уголовное дело о массовом отравлении посетителей кафе быстрого питания. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и Следком, 35-летний предприниматель признан виновным в нарушении санитарных норм и использовании поддельных документов, что привело к тяжелым последствиям — 80 человек, включая 21 ребенка, обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления.
— Как установил суд, с января по июнь 2023 года бизнесмен организовал продажу шаурмы в павильоне на улице Кирова, грубо нарушая все возможные нормы. Вместо обеспечения безопасности продуктов он использовал поддельные санитарные книжки для себя и сотрудников, полностью игнорируя требования к хранению ингредиентов и приготовлению блюд, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Результатом такой халатности стало заражение продуктов бактериями сальмонеллы. В июне 2023 года десятки сибиряков, попробовавших опасную шаурму, оказались в больницах с острыми симптомами пищевого отравления. Проверка Роспотребнадзора выявила целый комплекс нарушений: от антисанитарии на кухне до отсутствия элементарных правил гигиены у персонала.
Суд учел все обстоятельства дела и вынес приговор: восемь месяцев ограничения свободы и штраф в 550 тысяч рублей. Кроме того, предприниматель должен выплатить компенсации на сумму 295 тысяч рублей восьми пострадавшим детям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов на «зебре» в Иркутске.