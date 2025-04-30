В Братске бывший владелец кафе шаурмы осужден за массовое отравление людей

— Как установил суд, с января по июнь 2023 года бизнесмен организовал продажу шаурмы в павильоне на улице Кирова, грубо нарушая все возможные нормы. Вместо обеспечения безопасности продуктов он использовал поддельные санитарные книжки для себя и сотрудников, полностью игнорируя требования к хранению ингредиентов и приготовлению блюд, — сообщают в пресс-службе ведомств.