Казахстанца осудили по делу о смертельной экскурсии в Москве

«Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения», — говорится в приговоре судьи Оксаны Горюновой.
Сообщается, что Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена Александра Кима признав его виновным в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, повлекшей гибель восьмерых человек.
По данным, иск потерпевших удовлетворен частично, с подсудимых взыскано 14 млн рублей, а также судебные издержки. Отмечается, что пятеро потерпевших от исковых требований отказались.
В срок наказания суд зачел время, которое осужденные провели под арестом во время предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора.
«Следствием и судом установлено, что Дубас в 2021—2023 годах с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра города Москвы, которые проводил Константин Филиппов. По согласованию с Дубасом глава компании “Спутник” Александр Ким, генеральный директор ООО “Авангард” Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от их граждан, разместили объявления о проведении экскурсий», — сказали в ведомстве.