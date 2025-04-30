Чиновники похитили из бюджета 397 млн тенге

С начала 2025 года в производстве Антикоррупционной службы находилось 18 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере спорта. Общий установленный ущерб по завершенным делам превысил 800 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссыкой на пресс-службу ведомства.
«Расследования вскрыли целый ряд коррупционных схем, в том числе проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов, махинации при начислении заработной платы, приобретение спортивной экипировки по завышенной стоимости», — рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.
21 апреля суд № 2 Атырау вынес приговор в отношении бывшего руководителя областного управления физической культуры и спорта Дастанбека Коспанова.
«Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,7 млн тенге от старшего тренера КГУ “Центр подготовки олимпийского резерва” Майлашева за оказание содействия в выезде на учебно-тренировочные сборы за счет бюджетных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного сбора денежных средств от тренеров КГУ на общую сумму 2,4 млн тенге», — сообщил он.
Руководитель управления также признан виновным в хищении бюджетных средств на 1,1 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ. Коспанов осужден к 4 годам, Майлашев — к 3 годам лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.
4 марта Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор руководителю областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Жастар» по футболу Нурланову. Он признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму более 3 млн тенге путем фиктивного проведения учебно-тренировочных сборов, и осужден к двум годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.
«Завершено расследование в отношении директора РГКП “Дирекция развития спорта” Комитета по делам спорта и физической культуры. Установлено, что с 2022 по 2023 годы должностные лица по предварительному сговору с субъектом предпринимательства похитили бюджетные средства в размере 397 млн тенге, выделенные на приобретение спортивной экипировки. Он же в 2021 году, будучи директором ТОО “Dat Corporation” совершил хищение бюджетных средств в размере 161 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области. Дело находится на рассмотрении суда», — рассказал Данияр Бигайдаров.
Руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области, будучи директором Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва подозревается в получении взятки на 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов питания. Подозреваемый взят под стражу.
Сегодня стало известно, что прокуратура Актюбинской области выявила в футбольном клубе «Актобе» финансовые нарушения на 250 млн тенге.
Ранее в Агентстве по противодействию коррупции сообщали, что результаты анализа свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой арене. Только за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 трлн тенге.
С 2022 года государству вернули активы на 1,13 трлн тенге.