Чиновники похитили из бюджета 397 млн тенге

«Завершено расследование в отношении директора РГКП “Дирекция развития спорта” Комитета по делам спорта и физической культуры. Установлено, что с 2022 по 2023 годы должностные лица по предварительному сговору с субъектом предпринимательства похитили бюджетные средства в размере 397 млн тенге, выделенные на приобретение спортивной экипировки. Он же в 2021 году, будучи директором ТОО “Dat Corporation” совершил хищение бюджетных средств в размере 161 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области. Дело находится на рассмотрении суда», — рассказал Данияр Бигайдаров.