В Екатеринбурге судят бывшего замминистра ЖКХ и его знакомого

Взятка предназначалась за помощь в заключении с юридическим лицом контрактов на поставку электрооборудования. По данным следствия, замминистра обратился напрямую к главам четырех муниципалитетов и их заместителям с рекомендацией заключить с этим юрлицом контракты. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.