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В Екатеринбурге судят бывшего замминистра ЖКХ и его знакомого

Им вменяют коррупционные преступления.

В Екатеринбурге под суд отданы бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ и его знакомый. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Экс-чиновнику вменяют получение от представителя некого юридического лица, занимающегося производством светотехнического оборудования, более 1,9 млн рублей, которые были частью четырёхмиллионной взятки. А ещё более 2 млн рублей за посреднические услуги получил знакомый бывшего замминистра, полагают следователи.

Взятка предназначалась за помощь в заключении с юридическим лицом контрактов на поставку электрооборудования. По данным следствия, замминистра обратился напрямую к главам четырех муниципалитетов и их заместителям с рекомендацией заключить с этим юрлицом контракты. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.