СК предъявил минчанину обвинение в реабилитации нацизма в телеграм-канале. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что следователями Минска совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД установили 35-летнего мужчину, который, презирая память предков, героизировал бесчеловечные преступления нацистов, а также популяризировал идеи их лидера.
Согласно данным следствия, несколько лет назад житель Минска начал интересоваться историей происхождения так называемой арийской расы и ее достижениями. В СК обратили внимание, что фигурант преимущественно изучал не общедоступные факты, а иностранную литературу, публикации зарубежных авторов, непроверенные и антинаучные источники. В результате данного изучения он пришел к собственному умозаключению о событиях Великой Отечественной войны.
Говорится, что в 2019 году для целенаправленного распространения своего личного мнения минчанин создал тематические каналы в Telegram и на YouTube, а также страницы в соцсетях. На протяжении нескольких лет обвиняемый размещал контент, который оправдывал фашистский режим, прославляющий приверженцев Третьего рейха и отрицающий их преступления.
Так, в 2019 году фигурант разметил публикацию, в которой поставил под сомнение достоверность одного из самых трагичных событий ХХ века. Минчанин подготовил видеоролик, в котором утверждалось, что количество жертв Холокоста было сильно преувеличено как западными, так и советскими историками. Кроме того, в нем отмечалось, что имеющиеся доказательства, свидетельствующие о причастности к этому нацистской Германии, были сфальсифицированы.
В ведомстве заметили, что житель Минска заранее продумывал повестку своих каналов. В частности, он находил на зарубежных сайтах видеоматериалы, которые при помощи специализированных программ переводил на русский язык и создавал контент, в том числе самостоятельно озвучивал ролики.
«На протяжении нескольких лет он не только распространял и популяризировал идеологию нацистских преступников, но и пытался всячески “обелить” фашистский режим и исказить историческую правду», — уточнили в Следственном комитете Беларуси.
Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый в одной из своих публикаций представил Гитлера в крайне положительном свете. При этом он использовал тщательно подобранные архивные кадры, эмоциональную музыку и вырванные из контекста цитаты. В СК заявили, что мужчина изобразил фюрера как гениального стратега, спасителя человечества и недооцененного героя. Также минчанин утверждал, что «правителю Третьего рейха пришлось начать войну из-за геноцида немцев на территории Европы».
В Следственном комитете отметили, что в группах обвиняемый систематически размещал контент, который адаптировал под особенности каждой платформы, для активного прироста аудитории. Было установлено, что основным инструментов оказался созданный им Telegram-канал. В его состав входил чат для объединения самых активных сторонников. Также сказано, что в данном сообществе участники обменивались идеями, размещали атрибутику и символику времен Третьего рейха, антисемитские и расистские высказывания, фотографии Гитлера, восхваляя его взгляды.
По информации ведомства, чтобы привлечь единомышленников, минчанин сам выходил в прямые эфиры, в том числе подобным образом он искал материалы для последующих публикаций. Вместе с тем фигурант рассчитывал на монетизацию — под стримом всегда прикреплял ссылку якобы для добровольных пожертвований в целях развития проектов. Следствие установило, что донаты мужчина хранил на электронном кошельке.
Следственное управление УСК по Минску предъявило фигуранту обвинение за реабилитацию нацизма по части 3 статьи 130−1 Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.
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