СК предъявил минчанину обвинение в реабилитации нацизма в телеграм-канале

Так, в 2019 году фигурант разметил публикацию, в которой поставил под сомнение достоверность одного из самых трагичных событий ХХ века. Минчанин подготовил видеоролик, в котором утверждалось, что количество жертв Холокоста было сильно преувеличено как западными, так и советскими историками. Кроме того, в нем отмечалось, что имеющиеся доказательства, свидетельствующие о причастности к этому нацистской Германии, были сфальсифицированы.