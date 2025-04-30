Вице-мэр Краснодара Нетреба стал фигурантом дела о мошенничестве

Всеволод Нетреба занимает должность заместителя главы Краснодара с августа 2024 года, курирует внутреннюю и информационную политику. До этого с 2016 года занимал различные должности в структурах муниципалитета — был управляющим делами администрации Прикубанского внутригородского округа, затем стал главой администрации Пашковского сельского округа. Согласно последней опубликованной декларации о доходах и имуществе (2020 год), у семьи Всеволода Нетребы имеются семь квартир и дом.