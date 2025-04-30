В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции

Установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов из стран Центральной Азии, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им поддельные сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. На основании этих документов иностранцы незаконно получали патенты на работу и проживание на территории России. Трое из них были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий региона. Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
«Суд признал подсудимых виновными. Шестерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до четырех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а трем осужденным — условное лишение свободы. Кроме того, всем участникам преступной группы назначены штрафы в размере от 70 тысяч до 200 тысяч рублей, а также конфисковано имущество, нажитое преступным путём», — говорится в сообщении.