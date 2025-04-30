В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции

Установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов из стран Центральной Азии, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им поддельные сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. На основании этих документов иностранцы незаконно получали патенты на работу и проживание на территории России. Трое из них были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий региона. Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).