На вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу завели уголовное дело

На данный момент замглавы города является единственным лицом, фигурирующим в этом деле. Его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета России, сообщают РИА Новости.



Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о задержании Нетребы. Также у него на рабочем месте правоохранителями были проведены обыски.