На данный момент замглавы города является единственным лицом, фигурирующим в этом деле. Его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета России, сообщают РИА Новости.
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о задержании Нетребы. Также у него на рабочем месте правоохранителями были проведены обыски.
На вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу завели уголовное дело
Против вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбудили уголовное дело. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.
На данный момент замглавы города является единственным лицом, фигурирующим в этом деле. Его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета России, сообщают РИА Новости.