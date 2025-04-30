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На вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу завели уголовное дело

Против вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбудили уголовное дело. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

Источник: пресс-служба администрации города Краснодара

На данный момент замглавы города является единственным лицом, фигурирующим в этом деле. Его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета России, сообщают РИА Новости.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о задержании Нетребы. Также у него на рабочем месте правоохранителями были проведены обыски.