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Замакима района и глава ЖКХ осуждены за взятку в Актюбинской области

Актобе. 30 апреля. КазТАГ — 23 апреля Шалкарским районным судом вынесен приговор в отношении заместителя акима района Зайрымбета Б. и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Беркимбаева А., сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции.

«В Актюбинской области Шалкарским районным судом23 апреля вынесен приговор в отношении заместителя акима района Зайрымбет Б. и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Беркимбаева А.», — сообщили на брифинге в среду.

Следствием установлено, что 27 декабря 2024 года они, действуя в сговоре, получили взятку в размере Т2,3 млн от руководителя коммерческой организации. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату и общее покровительство.

Суд признал чиновников виновными в получении взятки и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в судебных органах и органах местного самоуправления.