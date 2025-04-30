Замакима района и глава ЖКХ осуждены за взятку в Актюбинской области

«В Актюбинской области Шалкарским районным судом23 апреля вынесен приговор в отношении заместителя акима района Зайрымбет Б. и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Беркимбаева А.», — сообщили на брифинге в среду.
Следствием установлено, что 27 декабря 2024 года они, действуя в сговоре, получили взятку в размере Т2,3 млн от руководителя коммерческой организации. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату и общее покровительство.
Суд признал чиновников виновными в получении взятки и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в судебных органах и органах местного самоуправления.