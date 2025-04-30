Девять человек напали на полицейских на кладбище в Ставропольском крае

По данным ведомства, полицейские сделали замечание группе мужчин за вызывающее поведение в общественном месте. В ответ на это нарушители проявили агрессию, проигнорировали законные требования и причинили сотрудникам телесные повреждения.
«На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, в связи с чем в отношении них была применена физическая сила и спецсредства», — отметили в МВД.
В итоге девять человек были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В их отношении составлены административные материалы по статьям о неповиновении сотруднику полиции и мелком хулиганстве.
Как сообщает Telegram-канал 112, утром 29 апреля десятки цыган собрались на кладбище «Дормаш» и накрыли столы возле могил. Шумные посиделки с распитием спиртного возмутили других посетителей кладбища, и они вызвали полицию.