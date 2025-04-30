Жителей Башкирии ждет повышение взносов за капремонт

В ведомстве пояснили, что действовавший до настоящего момента тариф, рассчитанный еще в 2022 году, не учитывает последствия инфляции и существенный рост цен на строительные материалы в 2023—2024 годах. В МинЖКХ подчеркнули, что в отличие от многих других субъектов России, где ежегодно происходит индексация платежей, в Башкирии размер взносов оставался неизменным на протяжении трех лет.