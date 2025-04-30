Жителей Башкирии ждет повышение взносов за капремонт

С 1 мая в Башкирии вступают в силу новые тарифы на взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
Так, с завтрашнего дня владельцы квартир в зданиях высотой до шести этажей будут перечислять 12 рублей 50 копеек за каждый квадратный метр жилья, тогда как собственникам помещений в более высоких домах предстоит платить по 13 рублей 20 копеек.
В ведомстве пояснили, что действовавший до настоящего момента тариф, рассчитанный еще в 2022 году, не учитывает последствия инфляции и существенный рост цен на строительные материалы в 2023—2024 годах. В МинЖКХ подчеркнули, что в отличие от многих других субъектов России, где ежегодно происходит индексация платежей, в Башкирии размер взносов оставался неизменным на протяжении трех лет.
На практике это означает, что для стандартной квартиры площадью 30 квадратных метров ежемесячный платеж увеличится:
— для низкоэтажного жилья — с 223 рублей 80 копеек до 375 рублей;
— для многоэтажных домов — с 243 рублей до 396 рублей.
По данным на конец 2024 года, Башкирия занимала 77 позицию в общероссийском рейтинге по размеру взносов на капитальный ремонт среди 85 регионов. Средний показатель по стране составляет 12 рублей 83 копейки за квадратный метр, тогда как в ПФО эта цифра существенно ниже: всего 9,35 рублей.
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