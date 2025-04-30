Жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую оставили в СИЗО

Самого Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года. По версии следствия, супруги в 2022—2024 годах присвоили два земельных участка в Сочи (ч. 4 ст. 160 УК РФ), чем нанесли ущерб городу в 3,7 млн руб. Позже экс-мэру добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя. Их стоимость оценили в 43 млн руб. Янина Копайгородская же проходила как посредник при получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба фигуранта не признают вину.