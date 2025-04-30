В Ангарске водитель «Тойоты» скончался в аварии

— По предварительной информации, 49-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь со стороны Ангарска в сторону Иркутска, не справился с управлением и вылетел на встречку. Авто съехало с дороги, а после врезалось в световую опору, — сообщают в пресс-службе ведомства.