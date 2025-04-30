В Ангарске водитель «Тойоты» скончался в аварии

Смертельная авария произошла днем 30 апреля в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все на автодороге М-53 (старое направление) в районе 1852 километра.
— По предварительной информации, 49-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь со стороны Ангарска в сторону Иркутска, не справился с управлением и вылетел на встречку. Авто съехало с дороги, а после врезалось в световую опору, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Скончался в машине скорой помощи. Сейчас полицейские начали проверку, во время которой выяснят все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший владелец кафе осужден за массовое отравление людей в Братске. В 2023 году 80 человек съели шаурму и слегли с симптомами острого отравления.