В Краснодаре раскрыто хищение песка на 500 млн рублей

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, Михаил Фролов подписывал разрешительные документы для предпринимателей на очистку дна реки Кубань, при этом разрешения были фиктивными. Сообщники чиновника организовывали извлечение песка без лицензионно-разрешительных документов с использованием специализированной техники, а затем песок реализовался сторонним организациям. По данным следствия, руководитель ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”» причастен к хищению около 1 млн кубометров песка. Кроме того, следствие считает Михаила Фролова распорядителем незаконно полученного дохода, вырученные средства передавались сообщникам злоумышленника, занимающим должности в этом же учреждении и его филиалах.