Рабочий погиб, рухнув с 23 этажа на стройке в Петербурге

Несчастный случай произошел на стройке жилого дома в Красногвардейском районе 29 апреля. По предварительным данным, погибший выполнял высотные работы на объекте на Муринской дороге. Сейчас следствие проверяет, была ли у него страховочная система и как организован контроль за безопасностью на объекте.