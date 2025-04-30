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Рабочий погиб, рухнув с 23 этажа на стройке в Петербурге

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Рабочий сорвался с 23 этажа строящегося дома в Петербурге и погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Несчастный случай произошел на стройке жилого дома в Красногвардейском районе 29 апреля. По предварительным данным, погибший выполнял высотные работы на объекте на Муринской дороге. Сейчас следствие проверяет, была ли у него страховочная система и как организован контроль за безопасностью на объекте.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть по неосторожности, — уточняется в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по трудоустройству погибшего и начали выяснять, были ли соблюдены требования охраны труда. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и лиц, причастных к возможным нарушениям.