Рабочий погиб, рухнув с 23 этажа на стройке в Петербурге

Рабочий сорвался с 23 этажа строящегося дома в Петербурге и погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.
Несчастный случай произошел на стройке жилого дома в Красногвардейском районе 29 апреля. По предварительным данным, погибший выполнял высотные работы на объекте на Муринской дороге. Сейчас следствие проверяет, была ли у него страховочная система и как организован контроль за безопасностью на объекте.
— Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть по неосторожности, — уточняется в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по трудоустройству погибшего и начали выяснять, были ли соблюдены требования охраны труда. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и лиц, причастных к возможным нарушениям.