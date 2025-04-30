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В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт

Персонал и посетители Главпочтамта поспешили покинуть здание.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля сотрудники и посетители Главпочтамта на проспекте Ленина экстренно покинули здание. В здании также сработала система оповещения.

— Из Главпочтамта вывели десятки человек после начавшейся тревоги, но задымления никто не заметил. Сейчас забрать и отправить посылки не получится. При этом люди продолжают ждать открытия Главпочтамта, — сообщает информагентство URA.RU.

В пресс-службе «Почты России» рассказали, с чем была связана такая экстренная эвакуация.

— Она проводилась в рамках учебной тревоги. Контрольные противопожарные тренировки на объекте проводятся дважды в год — весной и осенью, — объяснили «КП-Екатеринбург» представители компании.

Напомним, ранее сообщалось, что почтовые отделения Свердловской области не будут работать 1 мая. Это решение было принято в связи с праздником. В Первомай уральцы не смогут получить свои посылки, а также пенсии.