В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт

30 апреля сотрудники и посетители Главпочтамта на проспекте Ленина экстренно покинули здание. В здании также сработала система оповещения.
— Из Главпочтамта вывели десятки человек после начавшейся тревоги, но задымления никто не заметил. Сейчас забрать и отправить посылки не получится. При этом люди продолжают ждать открытия Главпочтамта, — сообщает информагентство URA.RU.
В пресс-службе «Почты России» рассказали, с чем была связана такая экстренная эвакуация.
— Она проводилась в рамках учебной тревоги. Контрольные противопожарные тренировки на объекте проводятся дважды в год — весной и осенью, — объяснили «КП-Екатеринбург» представители компании.
Напомним, ранее сообщалось, что почтовые отделения Свердловской области не будут работать 1 мая. Это решение было принято в связи с праздником. В Первомай уральцы не смогут получить свои посылки, а также пенсии.