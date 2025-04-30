В Беларуси ОМОН задержал директора таксопарков из-за неуплаты налогов на 400 000 рублей

МВД Беларуси сообщило, что директор таксопарков задержан из-за неуплаты налогов на 400 тысяч рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что оперативниками БЭП при силовой поддержке ОМОНа был задержан 36-летний ранее неоднократно судимый житель Новополоцка. Сказано, что мужчина организовал преступную группу. Ее деятельность была направлена на уклонение от уплаты налогов.
Было установлено, что фигурант руководил тремя таксопарками, а также одной станцией технического обслуживания. В МВД отметили, что несколько сотрудников были зарегистрированы в реестре водителями такси, а более 200 человек осуществляли деятельность нелегально.
По информации ведомства, деньги от выполненных заказов директор вместе с менеджерами выводили через свои личные карт-счета. Также для снижения налоговых отчислений фигуранты указывали в бухгалтерском учете фиктивные затраты на обслуживание автомобилей.
«Таким образом, злоумышленники недоплатили в бюджет свыше 400 тысяч рублей. Деньги тратили на путешествия, покупку имущества, развлечения и алкоголь», — заявили в МВД.
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